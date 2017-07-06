Keipa 49. Genel Kurulu

TBMM ev sahipliğinde düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 49. Genel Kurulunun son gününde TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Ukrayna Yüce Radası (Ukrayna Parlamentosu) Başkanı Andriy Parubii bir araya geldi.



Kahraman, Parubii'ye, "Sizi ülkemizde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Dönem başkanlığında size ve ülkenize başarılar dilerim." dedi.



Parubii ise dönem başkanlığını Türkiye'den devralmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, "Bu mükemmel organizasyondan dolayı size çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim için çok önemli kararlar aldınız. Ayrıca Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne destek vermeniz ve Kırım olayındaki hassasiyetiniz, dostane ilişkilerimiz açısından bizim için çok önemli." diye konuştu.



Türkiye, son oturumda KEİPA Başkanlığını Ukrayna'ya devredecek.