Keipa 49. Genel Kurulu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2017'nin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü için özel bir anlam taşıdığını belirterek, "1992'de, yine burada, İstanbul'da temellerini attığımız örgütün, 25. yıldönümünü coşkuyla kutluyoruz. Aradan geçen çeyrek asırlık sürede örgütün her açıdan güçlendiğini görüyoruz. 25 yıl önce bizleri harekete geçiren hassasiyetleri, kurucu değerlerimizi bugün de aynı şekilde devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, Anadolu Ajansının "Ev Sahibi Fotoğraf Sağlayıcı" olduğu, TBMM ev sahipliğinde düzenlenen Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) 49. Genel Kuruluna mesaj gönderdi.



Kritik bir dönemde yapılan genel kurulun, ülkeler, bölge ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, mesajında parlamenterlere şöyle hitap etti:



"Siz kıymetli dostlarımızı, kıtaları, medeniyetleri, farklı kültürleri buluşturan İstanbul'a misafir etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. 2017, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü için özel bir anlam taşıyor. 1992'de, yine burada, İstanbul'da temellerini attığımız örgütün, 25. yıl dönümünü coşkuyla kutluyoruz. Aradan geçen çeyrek asırlık sürede örgütün her açıdan güçlendiğini görüyoruz. 25 yıl önce bizleri harekete geçiren hassasiyetleri, kurucu değerlerimizi bugün de aynı şekilde devam ettiriyoruz. Aralarında anlaşmazlıklar olan ülkeler, aynı masa etrafında bir araya gelerek, bölgesel ekonomik meseleleri büyük olgunlukla tartışıyor, ortak çözüm yolları arıyor. Çatışmaların artığı, bölgesel gerilimlerin tırmandığı bir dönemde bu başarı, KEİ açısından çok önemlidir. İşbirliği ve uzlaşma ruhuna İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz 25. kuruluş yıl dönümü zirvesinde bir kez daha şahit olduk. Tüm üye devletlerin 25 maddelik zirve bildirisi üzerinde mutabakata varmış olmaları, hepimizi memnun etmiştir. Elbette bu işbirliği kültürünün oluşmasında Karadeniz ülkelerinin parlamentolarının ve siz kıymetli parlamenterlerin katkısı büyüktür. Bugünkü genel kurul toplantısının temasına da uygun olarak KEİPA'nın Karadeniz'de barış ve güvenliğin korunmasında bundan sonra da anahtar rol oynamaya devam edeceğine inanıyorum."



Erdoğan, Ukrayna'ya 2017'nin ikinci yarısında üstleneceği dönem başkanlığında da başarılar diledi.