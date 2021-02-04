Kehribar Oda bulundu mu? Dünya'nın 8. harikası Kehribar Oda nedir?

Nazilerin 1941'de bir Rus sarayından çaldığı ve o dönem 'Dünyanın 8. harikası' olarak anılan Amber Odası'nın, Töton Kalesi'ndeki tünellerde saklı olabileceği iddası vardı. Peki, Kehribar Oda bulundu mu? Dünya'nın 8. harikası Kehribar Oda nedir?

Nazilerin 1941 yılında bir Rus sarayından çalması sonucu kaybolan ve o dönem 'Dünyanın 8. harikası' olarak anılan Amber Odası'nın (Kehribar Oda), Polonya'nın Pastek kasabasındaki Töton Kalesi'ndeki tünellerde saklı olabileceği düşünülüyor. Pastek kasabasındaki 14. yüzyıldan kalma Töton Şövalyeleri Kalesi'nde 2016 yılında gerçekleştirilen kazılarda, arkeologlar tarafından bir yeraltı tünelinin izlerine rastlanmıştı. Kehribar Oda bulundu mu? Dünya'nın 8. harikası Kehribar Oda nedir?

KEHRİBAR ODA BULUNDU MU?

1716 yılında Çar Peter'a hediye edilmek üzere yapılan "Kehribar Oda"bir zamanlar dünyanın 8. harikası olarak adlandırılıyordu.

Ancak Rusya'nın St. Petersburg kentindeki sarayda bulunan odanın en değerli parçaları, İkinci Dünya Savaşı'nda Naziler tarafından çalınmıştı. Bu parçalar geçen yıl, Alman hazine avcıları tarafından bulunmuştu. Çek Cumhuriyeti sınırındaki bir yerde bulunduğu ve yaklaşık 20 metre derinde olduğu bildirilen altın odada, külçe altınlar ve gümüş olduğu tahmin ediliyor. Orijinal odada tam 6,5 ton altın vardı.

Ruslar ise Nazi yağmasından sonra, her şeye rağmen odaya eski ihtişamını kazandırmak için çok uğraştı. 25 yıllık uğraş ve milyonlarca dolarlık masrafların sonucunda "Kehribar Oda" yeniden eski büyüsünü kazandı.

DÜNYANIN 8. HARİKASI KEHRİBAR ODA NEDİR?

Saint Petersburg'daki Çarlık konutlarından biri olan Tsarskoye Selo'daki Ekaterine Sarayı'nda bulunan Amber Odası, 2. Dünya Savaşı dönemden beri kayıp. 6 bin tondan fazla amber ve mücevher kullanılarak dekore edilen Amber Odası'nın 147 milyon dolar değerinde olduğu söyeniyor. 2. Dünya Savaşı sırasında Müttefik Devletler'in saldırılarından korunmak istenen ve Doğu Prusya'da saklanan hazinenin bir bölümü de Pastek'e getirilmişti.