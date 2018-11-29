Kehm'den Flaş Açıklama!

Geçirdiği kayak kazasının ardından durumu 5 yıldır neden sır gibi saklanan Schumi'nin de böyle isteyeceğinden dolayı bu yönde hareket ettiklerini belirten menajer şunları söyledi:

"Schumacher kayak kazasından önce yaptığımız uzun bir sohbette bana 'Artık gelecek yıl için beni aramanıza gerek yok, gözden kayboluyorum' demişti. Bir gün bunu yapabilmek onun gizli düşüydü sanırım. Zaten İsviçre'deyken de mesela bireysel olarak özel kaldığı açık ve netti.

Ben de onun isteklerini bu yüzden hala korumaya çalışıyor, gelişmelerin açığa çıkmasına izin vermiyorum."