KEGM 5 adet can kurtarma botunu filosuna kattı
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KEGM 5 adet can kurtarma botunu filosuna kattı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), acil durumlarda kullanılmak üzere 60 knot hıza ulaşabilen 5 adet can kurtarma botunu daha filosuna kattı.

10.02.2020 22:26 | Son Güncelleme: 10.02.2020 22:26
KEGM 5 adet can kurtarma botunu filosuna kattı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM), acil durumlarda kullanılmak üzere 60 knot hıza ulaşabilen 5 adet can kurtarma botunu daha filosuna kattı.


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Acil durumlarda kullanılacak, 60 knot hıza ulaşabilen self righting özellikli 5 adet can kurtarma (tahlisiye) botumuz, @UABakanligi @kiyiemniyet filomuza katıldı" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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