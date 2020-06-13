"Kefiri sofranızdan eksik etmeyin" uyarısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

"Kefiri sofranızdan eksik etmeyin" uyarısı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Vedat Göral, "Bağırsak mikrobiyatasının bozulması, obezite, alerjik durumlar, davranış bozuklukları, anksiyete, depresyon gibi sayısız nörolojik ya da psikolojik sorunlara sebep olabiliyor.

13.06.2020 10:31 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:31

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Vedat Göral, "Bağırsak mikrobiyatasının bozulması, obezite, alerjik durumlar, davranış bozuklukları, anksiyete, depresyon gibi sayısız nörolojik ya da psikolojik sorunlara sebep olabiliyor. Yoğurttan daha fazla probiyotik bulunduran kefiri sofralarınızdan eksik etmeyin." açıklamasında bulundu.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof.Dr. Vedat Göral, yazılı açıklamasında, kefir ve yoğurt arasındaki farklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kefir ve yoğurdun farklı özelliklere ve besin değerlerine sahip olduğunu dile getiren Göral, "Kafkasya ve Tibet orijinli olan kefir fermente bir süt ürünü olup maya, süt proteini ve bakteri karışımıdır. Günde yaklaşık 200-300 mililitre tüketmelisiniz. Kefir, yoğurttan daha fazla yağ içerir, ancak daha fazla protein ve daha fazla probiyotik içerir. Kefir, daha incedir ve sıklıkla bir içecek olarak tüketilir. Yoğurt daha kıvamlı olduğu için bu sıcak yaz günlerinde ayran yapılarak içilebilir. İkisi de sağlık için yararlıdır." bilgisini paylaştı.

"Astıma, fazla kiloya ve depresyona karşı faydalı"

Mikrobiyota ile ilişkili hastalıklara değinen Göral, şunları kaydetti:

"Son yıllarda yapılan araştırmalarda karaciğer yağlanması, huzursuz/hassas veya mutsuz bağırsak sendromu, alerji ve astım, kanser, çölyak, şeker hastalığı, egzama, akne, ürtiker gibi deri rahatsızlıkları, otizm, bronşit, sinir sistemiyle ilgili sorunlar, Alzheimer, multipl skleroz, Parkinson, migren, depresyon ve anksiyete ve bazı otoimmün hastalıklarının mikrobiyota ile ilişkisi ortaya çıktı. Bu nedenle probiyotiklerin soframızda bulunmasında yarar var.

Bunun yanı sıra kefirin içindeki polisakkaritler ve peptitler gibi bileşiklerin bazılarının, tümör hücrelerinde hızlı artışı yavaşlattığı ve azalttığı öne sürülüyor. Bağırsak mikrobiyatasının bozulması, obezite, alerjik durumlar, davranış bozuklukları, anksiyete, depresyon gibi sayısız nörolojik ya da psikolojik sorunlara sebep olabiliyor. Yoğurttan daha fazla probiyotik bulunduran kefiri sofralarınızdan eksik etmeyin."

Kefirin bakterilere, mantarlara (antifungal), alerjiye ve iltihaba karşı (anti-enflamatuar) olumlu etkileri bulunduğunu belirten Göral, "Kefir, bol protein, B vitaminleri, potasyum ve kalsiyum içeren besin açısından da yoğun bir gıda. Süt intoleransı yani süt içiminin rahatsız ettiği kişiler de, kefiri rahatlıkla kullanabilir. Nadiren kabızlık ve karında gaz gibi yan etkileri görülür. Birçok çalışma, kefirin tüketilmesinin, kalın bağırsak kanseri, meme kanseri ve akciğer kanseri gibi farklı kanserler üzerinde olumlu etkili olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.

"Antibiyotik ve ilaç kullananlar düzenli içmeli"

Göral, bozulan bağırsak florasını düzeltmek için kefir içilmesinin önemli olduğunu belirterek, şunları aktardı:

"Sağlıklı bir insanın bağırsaklarında trilyonlarca sayıda, canlı mikroorganizma bulunur. Önemli bir kısmı yararlı olan bu organizmalar, besinlerin emilimine, yağların yakılmasına, vitamin, mineral ve proteinlerin sentezlenmesine yardımcı olur. Modern yaşam koşullarında, gıdalarda kullanılan bazı katkı maddeleri, değişen beslenme alışkanlığı, geçirdiğimiz hastalıklar, kullandığımız antibiyotikler ve diğer birçok ilacın kullanımı, bağırsaklarımızda, vücudumuza dost olan bakterileri azaltıp, zararlı olanların çoğalmasına yol açar. Bu nedenle, bozulmuş bağırsak florasını düzeltmek için kefir ve yoğurt gibi probiyotikler tüketmelisiniz."

Kefir'in tıbbi amaçla kullanılmasının uygun olmadığını da aktaran Göral, "A vitamini, B12, folik asit, biotin ve folat, diğer bazı vitaminleri ve doymamış yağ asitlerini de içeren kefir, destek amacıyla alınabilir. Gıda takviyesi olarak mutlaka canlılığını muhafaza eden, taze, kaliteli, bilimsel çalışması yapılmış ve içeriği bilinen ürünler kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Hiç otobüs olmadığı için şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Hiç otobüs olmadığı için şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu Haber
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı Haber
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti Haber
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı Haber
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Bir grup vatandaş, sokak ortasında baldızı ile tartışan genci linç etmek istedi
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan'ı ikinci kez hackledi
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar
Kadıköy'de dikkat çeken gol sevinci! Floyd'u unutmadılar
Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı
Mahallelinin bomba sandığı patlama sesinin nedeni çok başka çıktı
Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı
Cinayet kurbanı kadının abisi, kardeşi hakkındaki iddiaları yalanladı
İsmini taşıdığı abisiyle aynı kaderi paylaştı! Aynı yerde, aynı şekilde can verdi
İsmini taşıdığı abisiyle aynı kaderi paylaştı! Aynı yerde, aynı şekilde can verdi
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Lonnie Walker, taciz ve tecavüze uğradığı için yıllarca saçlarını uzattığını itiraf etti
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı 'Maske' filmini hatırlattı
Zeynep Demirel'in maskeli paylaşımı Jim Carrey'nin oynadığı "Maske" filmini hatırlattı
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı
Ali Babacan'dan erken seçim çıkışı! 'İstikrarsızlık' vurgusu yaptı ve kendi tahminini paylaştı
Televizyon çalan hırsız, yolcu minibüsüne binip satmaya götürdü
Televizyon çalan hırsız, yolcu minibüsüne binip satmaya götürdü
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Omar Elabdellaoui'yu kadrosuna katıyor
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Fenerbahçeli Max Kruse, Kayserispor maçı kadrosuna alınmadı
Uşak'ta polis ve bekçileri av tüfeğiyle yaralayan zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Uşak'ta polis ve bekçileri av tüfeğiyle yaralayan zanlının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Boşanma davası açan eşini boğazını keserek öldürdü
Boşanma davası açan eşini boğazını keserek öldürdü
Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Maçka parkında 2 grup arasında alkol şişeleriyle kavga: 2 yaralı, 2 gözaltı
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
Haliç'te denizin rengi neden değişti? İBB, kirlilik değil 'alg patlaması' diyor
Batman'da iki aile taşlı sopalı birbirine girdi, kavganın sebebi ise akıl alır gibi değil
Batman'da iki aile taşlı sopalı birbirine girdi, kavganın sebebi ise akıl alır gibi değil
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Sezen Aksu Ajda Pekkan Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Metin Oktay Lionel Messi Emre Belözoğlu Hikmet Karaman
Daha Fazla Ateş Çocuk Beşiktaş Instagram
Şu an buradasınız: "Kefiri sofranızdan eksik etmeyin" uyarısı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 10:34:40. #1.14#
title