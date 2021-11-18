KEFEK Kadın İstihdamı Alt Komisyonu toplandı

Türkiye İş Kurumu ( İşkur ) Genel Müdürü Oğuz Kaan Güldoğan, aktif iş gücü programlarından 2002 yılından 2021 Ekim sonuna kadar 4,5 milyon kişinin faydalandırıldığını, bunun yüzde 52,5'inin kadın olduğunu söyledi.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Kadın İstihdamının Arttırılması, Kadın Girişimciliğinin, Kooperatifçiliğinin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Kapsamında Mevcut Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Alt Komisyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek başkanlığında toplandı.

Toplantıda sunum yapan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Oğuz Kaan Güldoğan, 2002 yılından 2021 Ekim sonuna kadar İŞKUR tarafından yaklaşık 10 milyon 700 bin kişinin işe yerleştirildiğini; bunun yüzde 31,2'sini kadınların oluşturduğunu söyledi.

İŞKUR tarafından 2020 yılında toplam 868 bin 744 kişinin işe yerleştirildiğini, bunun yüzde 33,3'ünü kadınların oluşturduğu bilgisini veren Güldoğan, "2021 yılı Ocak-Ekim döneminde İŞKUR tarafından toplam 1 milyon 86 bin kişi işe yerleştirilmiş olup bunun yüzde 35'i kadındır." diye konuştu.

Aktif iş gücü programları kapsamında işbaşı eğitim programı ve mesleki eğitim kurslarından kadınların yoğun bir şekilde faydalandığını belirten Güldoğan, işbaşı eğitim programlarının 2009 yılından bu yana uygulandığını ve özel sektörü hedeflediğini kaydetti. Bu programın en az 2 sigortalı çalışanı bulunan ve kamu kurumu teşkilatında yer almayan tüm iş yerlerinde uygulanabildiğini aktaran Güldoğan, işverenlerin yüzde 50 istihdam taahhüdü vererek çalışan sayılarının yüzde 30'una kadar iş yeri eğitim programına katılımcı alabildiklerini kaydetti.

2009 yılından 2021 Ekim sonuna kadar 2 milyon 228 bin kişinin işbaşı eğitim programlarından yararlandırıldığını, bunun yüzde 48,9'unun kadın olduğunu bildiren Güldoğan, "2020 yılında 336 bin kişi işbaşı eğitim programlarından yararlandırıldı, bunun yüzde 47'si kadındır. 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde 318 bin kişi işbaşı eğitim programlarından yararlandırıldı, bunun yüzde 50,4'ü kadın." dedi.

Güldoğan, 2002 yılından 2021 Ekim sonuna kadar İŞKUR tarafından toplam 1,8 milyon kişinin mesleki eğitim kurslarından faydalandırıldığını, bunun yüzde 57,7'sinin kadın olduğunu; 2020 yılında toplam 87 bin kişinin faydalandırıldığını, bunun yüzde 69'unun kadın olduğunu; 2021 yılı Ocak-Ekim döneminde toplam 86 bin kişinin faydalandırıldığını ve bunun da yüzde 72'sinin kadın olduğunu bildirdi.

Güldoğan, aktif iş gücü programlarından 2002 yılından 2021 Ekim sonuna kadar toplam 4,5 milyon kişinin faydalandırıldığını, bunun yüzde 52,5'inin kadın olduğunu söyledi.

AA / Ahmet Alp Özden - Son Dakika Haberleri

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