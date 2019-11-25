KEFEK Başkanı Kalsın'dan kadına şiddeti önleme çağrısı Açıklaması

25.11.2019 14:24 | Son Güncelleme: 25.11.2019 14:24

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Canan Kalsın, kadına yönelik şiddet hadiselerinin azaltılması ve önlenmesi noktasında toplumun tüm kesimlerinin dayanışma sergilemesi ve ne olursa olsun bütün şiddet olaylarının en güçlü şekilde kınanması gerektiğini belirtti.

Kalsın, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kadına yönelik ve aile içi şiddet ile mücadelede gereken yasal düzenlemelerin çıkarıldığını ve ilgili bakanlıkların da bunların uygulanması için yoğun çaba sarf ettiğini ifade etti.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tüm kurum ve kuruluşlarımızca, şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle kadına karşı şiddetle mücadele edilmektedir." diyen Kalsın, bu ilkenin en etkin şekilde uygulanması için her türlü tedbirin alındığını kaydetti.

Kalsın, Türkiye'nin 11 Mayıs 2011'de Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi'ne ilk imza koyan ve parlamentosunda onaylayan ülke olduğunun atını çizerek, ardından da Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un 2012 yılında TBMM'de kabul edildiğini anımsattı.

Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmeliğin 2013'te, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) Yönetmeliğinin 2016'da yayımlandığını da anlatan Kalsın, kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planlarının 2007'den beri kesintisiz uygulandığını, ayrıca planların yerele yansıtılması amacıyla Ekim 2019 itibarıyla 81 ilde yürürlüğe girdiğini kaydetti.

145 konukevi ile hizmet veriliyor

Ülke genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele ve üniversite öğrencilerine yönelik kadın-erkek eşitliği ve kadına yönelik şiddetle mücadele konulu eğitim ve seminerler gerçekleştirildiğine değinen Kalsın, şiddete uğrayan kadınların çocukları ile kalabilecekleri yatılı sosyal hizmet kuruluşları olan kadın konukevi hizmetinin, başta Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü olmak üzere kamu, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından yürütüldüğünü aktardı. Kalsın, "Halihazırda 145 konukevi 3 bin 482 kapasite ile hizmet vermektedir." bilgisini paylaştı.

Kalsın, kadına yönelik şiddetle mücadele amacıyla TBMM'de, 14 Kasım 2018'de bir alt komisyon kurulduğunu ve komisyonun çalışmalarına devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ancak üzülerek belirtmeliyim ki bütün bu çabalara rağmen, kadına yönelik şiddetin devam ettiğini görmekteyiz. Bu nedenle, şiddet hadiselerinin azaltılması ve önlenmesi noktasında toplumun tüm kesimleri dayanışma sergilemeli ve sebebi ne olursa olsun bütün şiddet olaylarını en güçlü şekilde kınamalıdır.

Bu vesileyle, basın ve medya mensuplarımıza da şiddet olaylarını, şiddet uygulamaya meyilli kişilere örnek teşkil etmeyecek şekilde hassasiyetle aktarmaları çağrısında bulunuyorum. Ayrıca yapımcı ve yönetmenlerin de yerli film ve dizilerde yer alan şiddet sahnelerinin sebep olacağı kötü örnekleri ve bu örneklerin toplumda yaratacağı olumsuz etkileri göz önünde bulunduracaklarını umuyorum."

Canan Kalsın, KEFEK olarak bundan sonra da şiddetle mücadelede üzerlerine düşeni yapacaklarından kimsenin şüphesi olmamasını istedi.

Kaynak: AA