KEFEK Başkanı Aksal ve İl Başkanı İba İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ziyaret etti. İçişleri Bakanı Soylu, Milletvekili Aksal ve İl Başkanı Belgin İba'yı makamında kabul etti. Soylu'nun ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdiği görüşmede Edirne'de devam eden yatırımlar görüşüldü. Ziyarette, kentte yapılacak yeni yatırımlar da ele alındı. Edirne'ye selamlarını ileten Bakan Soylu'ya, KEFEK Başkanı Aksal desteklerinden dolayı teşekkür etti. Kaynak: AA