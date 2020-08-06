KEFEK Başkanı Aksal İpsala'da ziyaretlerde bulundu TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İpsala ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Aksal, İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör'ü makamında ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.

Ziyarette, AK Parti İlçe Başkanı Hakan İlkdoğmuş, AK Parti İpsala İlçe Başkanlığı yönetim kurulu üyeleri, il genel ve belediye meclisi üyeleri yer aldı.

KEFEK Başkanı Aksal, İpsala Ticaret Borsası ziyaretinde İpsala ve Keşan borsa temsilcileriyle Hamzadere, Çakmak Barajı sulama projeleri ve Keşan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi konularına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Aksal, İpsala Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, İpsala Esnaf Kredi Kefalet Kooperatif Başkanı İlhan Dalkıran, İpsala Ziraat Odası Başkanı Sayın Hüseyin Darcan, İpsala Belediyesi Meclis Üyesi Ogün Kurt, eski İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman ve esnafı da ziyaret etti.

Kaynak: AA