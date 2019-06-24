Kefe Yaylası'na yoğun ilgi havadan görüntülendi

Kefe Yaylası yaz aylarında Denizlililerin akınına uğruyor

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl yenileyerek modern bir hale getirdiği Kefe Yaylası'nda kamp sezonu açıldı. Tesisleriyle tüm ihtiyaçların karşılandığı Kefe Yaylası, sıcaktan bunalan ve yayla havası almak isteyen misafirlerini bekliyor.

Denizli'de turizm sektörünün daha da ilerlemesi ve kentin yayla turizminin merkezi olması amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen yıl yenilenen Kefe Yaylası, yeni sezona "merhaba" dedi. Serinhisar İlçesinin Yatağan Mahallesi'ndeki 1350 metre rakımda bulunan Kefe Yaylası modern yüzüyle misafirlerini bekliyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin yenilediği Kefe Yaylası'ndaki 171 bin metrekarelik alan içerisinde restoran, büfe, manav, çay bahçesi, spor alanı, oyun alanları, 24 saat sıcak su, duş, Yörük çadırı ve 300 çadır kapasiteli kamp alanı bulunuyor. Kamp yapmak isteyen ya da günübirlik vakit geçirmek isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kefe Yaylası özellikle havanın bunaltıcı sıcağından kaçmak isteyenlerin alternatifi olacak.

Yayla turizminde önemli bir nokta

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kefe Yaylası'nın sadece Denizlilileri değil, başta çevre iller olmak üzere pek çok kentten misafir ağırladığını söyledi. Denizli'nin yayla kültürü ve yayla turizminin merkez noktalarından biri olduğunu dile getiren Başkan Zolan, "Denizlimizin önemli güzelliklerinden biri olan Kefe Yaylası geçtiğimiz yıl yaptığımız düzenlemeler ile modern bir hal aldı. Kamp yapmak, dinlenmek, sevdikleriyle rahat ve güvenli bir şekilde birlikte vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımıza yeni sezonda da hizmet etmeye başladık" dedi.

Denizli, yayla turizminin merkezi

Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nı da kente kazandırdıklarını hatırlatan Başkan Zolan, "Yayla turizminin Batı Anadolu'da en önemli merkezlerinden biriyiz. Başta hemşehrilerim olmak üzere tüm misafirlerimizi yaylalarımıza bekliyor bu eşsiz değerlerimizin keyfini yaşamaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA