Kefaret yeni bölüm izle! Kefaret 8. bölümde neler olacak? Kefaret 7. bölümde neler oldu?

Kendi izleyici kitlesini başarıyla yakalamış olan Kefaret dizisi bu haftada oldukça iddialı bir bölümle izleyici karşına çıkıyor. Peki, Kefaret yeni bölüm izle! Kefaret 8. bölümde neler olacak? Kefaret 7. bölümde neler oldu?

Kefaret oldukça sevilen ve iddialı bir senaryo ile seyirci karşısında. Peki, Kefaret yeni bölüm izle! Kefaret 8. bölümde neler olacak? Kefaret 7. bölümde neler oldu?

KEFARET 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep, Sabri'den miras kalan güzel çiftlikte Sude ve Can ile yaşamaya başlar. Sude'nin eski dadısı Ayşe de çiftliktedir, Zeynep'e kaçırılma sonrası yaşananlar hakkında tüm merak ettiklerini anlatır. Zeynep, Sude ile yakınlaştıkça Sinan'ın ulaştığı yeni bilgiler kuşkularını tırmandıracaktır. Münevver kardeşine iş bulma gayretine düşer ancak Sinan'ın herkesten sakladığı gizemli ve önemli bir işi vardır. Abisinin hapisten çıkmasıyla birlikte tırmanmaya başlayan olaylar sonucu vurulan Arzu'yu tedavi etmesi için Ahmet zorla getirilir. Ahmet küçük Cansu ile tanışır.

KEFARTE 8. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ahmet, Arzu'yu tedavi ederken karşılaştığı Cansu'nun kendi kızı olabileceğinden kuşkulanmaya başlar. Münevver, Sinan'a araba alma bahanesiyle Kadir'le hoş bir gün geçirir. Ancak Sinan kendisine danışılmadan alınan bu arabaya tepki gösterecektir. Meltem, Ahmet'in evlenir evlenmez kendisini başından atmasının faturasını Zeynep'e keser ve aralarında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Sinan, Arzu ve Mehmet'in Cansu konusunda yalan söylediklerini ve Cansu'nun gerçekten Zeynep'in kızı olduğunu bilmekte ancak bunu Zeynep'e nasıl söyleyeceğini bilememektedir. Sabri'nin Elif'i kaçırdığını itiraf ederek kızını ve büyük bir serveti Zeynep'e bıraktığı haberi basına düşer. Bu haberin Ahmet tarafından öğrenilmesinin sonuçları Zeynep için çok ağır olacaktır.