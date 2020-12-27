Kefaret yeni bölüm canlı izle! 27 Aralık! Kefaret yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kefaret son bölüm tek parça izle!

Yayınlandığı ilk günden beri kendi kemik izleyici kitlesini oluşturan Kefaret dizisi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Başrolleriyle oldukça dikkat çeken Kefaret yeni bölüm canlı izle! Kefaret 6. bölümde neler olacak? Kefaret 5. bölümde neler oldu? Kefaret yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kendi izleyici kitlesini oluşturan ve oldukça dikkat çeken konusu ile sevilen Kefaret yeni bölüm izle! Kefaret 6. bölümde neler olacak? Kefaret 5. bölümde neler oldu? Kefaret yeni bölüm canlı izle! 27 Aralık! Kefaret yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kefaret son bölüm tek parça izle!

KEFARET YENİ BÖLÜMDE (6. BÖLÜMDE) NELER OLACAK?

Kefaret 6. Bölüm Özeti, Geldiği gece Sude'yi gören Can böyle bir bilgiyi babasından saklamaya hakkı olmadığını söyleyerek annesiyle tartışır. Evlenmeye mecbur bırakılan Ahmet kendisine karşı kurduğu komplonun cezasını Meltem'den kat kat çıkartır. Sinan kaçırılma ile ilgili olarak ele geçirdiği yeni delillerle Sabri'nin kendilerini kandırmış olabileceği sonucuna ulaşır ancak bunu Zeynep'e nasıl söyleyeceğini bilememektedir. Zeynep'in yaşamı Sabri'den kalan büyük servet sayesinde artık çok başka olacaktır.

KEFARET YENİ BÖLÜMÜYLE 27 ARALIK PAZAR SAAT 20.00'DE FOX'TA!



KEFARET YENİ BÖLÜM CANLI İZLE



KEFARET YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kefaret dizisi bu akşam 6. bölümüyle ekranlara geliyor. 7. bölüm fragmanı dizinin bitimi sonrası yayınlanacak.

