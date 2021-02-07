Kefaret 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kefaret dizisi ne zaman, son bölümde ne oldu? Yeni fragman çıktı mı? 12. bölüm canlı izle!
Yayınlandığı ilk günden beri kendi kemik izleyici kitlesini oluşturan Kefaret dizisi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Başrolleriyle oldukça dikkat çeken Kefaret yeni bölüm canlı izle! Kefaret 13. bölümde neler olacak? Kefaret 11. bölümde neler oldu? Kefaret yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kendi izleyici kitlesini oluşturan ve oldukça dikkat çeken konusu ile sevilen Kefaret yeni bölüm izle! Kefaret 13. bölümde neler olacak? Kefaret 11. bölümde neler oldu? Kefaret dizisi hangi kitaptan uyarlanmıştır? Kefaret dizi oyuncuları kimlerdir?
KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Zeynep ve Ahmet olumsuz çıkan DNA testinin şokunu yaşarken, Alp, Meltem'in de yardımı ile Zeynep'i zor duruma sokacak bir plan yapar. Zeynep ve Sinan, Sinan'ın bağlanma ve evlilik korkusunun su yüzüne çıkması ile bozulan ilişkilerini onarmaya çalışır. Hayal kırıklığına uğrayan Ahmet, Meltem'e sığınır. Arzu kötüleşen yarası yüzünden bayılıp okula gidemeyince Cansu okul gezisi dönüşü Zeynep ve Sude ile çiftliğe gitmek zorunda kalır.
KEFARET 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Kefaret dizisinin 13. bölüm fragmanı yayınlanmadı.