Kefaret 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kefaret dizisi ne zaman, son bölümde ne oldu? Yeni fragman çıktı mı? 9. bölüm canlı izle!

Yayınlandığı ilk günden beri kendi kemik izleyici kitlesini oluşturan Kefaret dizisi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Başrolleriyle oldukça dikkat çeken Kefaret yeni bölüm canlı izle! Kefaret 9. bölümde neler olacak? Kefaret 8. bölümde neler oldu? Kefaret yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kendi izleyici kitlesini oluşturan ve oldukça dikkat çeken konusu ile sevilen Kefaret yeni bölüm izle! Kefaret 10. bölümde neler olacak? Kefaret 9. bölümde neler oldu? Kefaret dizisi hangi kitaptan uyarlanmıştır? Kefaret dizi oyuncuları kimlerdir?

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ahmet, Arzu'yu tedavi ederken karşılaştığı Cansu'nun kendi kızı olabileceğinden kuşkulanmaya başlar. Münevver, Sinan'a araba alma bahanesiyle Kadir'le hoş bir gün geçirir. Ancak Sinan kendisine danışılmadan alınan bu arabaya tepki gösterecektir. Meltem, Ahmet'in evlenir evlenmez kendisini başından atmasının faturasını Zeynep'e keser ve aralarında büyük bir hesaplaşma yaşanır. Sinan, Arzu ve Mehmet'in Cansu konusunda yalan söylediklerini ve Cansu'nun gerçekten Zeynep'in kızı olduğunu bilmekte ancak bunu Zeynep'e nasıl söyleyeceğini bilememektedir. Sabri'nin Elif'i kaçırdığını itiraf ederek kızını ve büyük bir serveti Zeynep'e bıraktığı haberi basına düşer. Bu haberin Ahmet tarafından öğrenilmesinin sonuçları Zeynep için çok ağır olacaktır.

KEFARET SON BÖLÜM İZLE...

KEFARET 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kefaret dizisinin 10. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm haftaya ekranlara gelecek.

KEFARET 9. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

KEFARET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zeynep, Ahmet'e neden Elif'in bulunduğu haberini gizlediğini anlatırken Meltem de yaptıklarının ortaya çıkması korkusu ile zor anlar yaşamaktadır. Arzu abisinin kirli geçmişinin kalıntılarından kurtulmaya uğraşırken Sinan, Cansu'nun Zeynep'in gerçek kızı olduğunu ispatlamaya çalışmaktadır. Zeynep bir yanlış anlama sonucu kopma noktasına geldiği Sinan'la yüzleşirken birbirlerine gerçek duygularını açma fırsatı bulurlar. Ahmet, Elif'le ayrı geçen yıllarının açığını kapatmaya kararlıdır ve Zeynep'in bütün itirazlarına rağmen çiftliğe yerleşir. Meltem bu birlikteliği ne olursa olsun engellemeye kararlıdır ve çok riskli bir adım atar.

KEFARET YENİ BÖLÜM CANLI İZLE..

KEFARET OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Zeynep (Nurgül Yeşilçay)

Sinan Başkomiser (Mert Fırat)

Ahmet Çınarlı (Yurdaer Okur)

Nil (Ege Kökenli)

Yardımcı karakterler:

(Lavinya Ünlüer)

(Göktan Oktay Göztepe)

KEFARET HANGİ ROMANDAR UYARLANMADIR?

Kefaret, 25 Film imzalı, yönetmeliğini Mesude Erarslan'ın yaptığı, Mahinur Ergün'ün senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır.