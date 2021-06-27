Kediyle yılanın kavgası kamerada
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Kediyle yılanın kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız - Haberler | 3. Sayfa

Kediyle yılanın kavgası kamerada Kedinin pençeleri yılanı kaçırdıDÜZCE– Düzce'de kedi ile yılanın kavgasında kedi zafere ulaştı.

Kediyle yılanın kavgası kamerada

Kedinin pençeleri yılanı kaçırdı

DÜZCE– Düzce'de kedi ile yılanın kavgasında kedi zafere ulaştı. Kedinin pençelerinden kurtulamayan yılan pes ederek çareyi kaçmakta buldu.

Düzce'nin Bahçeşehir bölgesinde kaldırımda oturan kedi ile yoldaki yılan kavga etmeye başladı. O ilginç anlar ise kameralara yansıdı. Kameralara takılan görüntülerde kaldırımda bekleyen kedi ile yolda duran bir yılan karşı karşıya geldi. Yılanı pek umursamaz gibi duran kediye, yılan önce hamle yaptı. Ancak kedi pençeleriyle yılanın saldırısını bertaraf etti. Ardından yılan tekrar saldırmak istedi. Kedi tekrar yılanın saldırısını pençeleriyle önledi. Ardından kaldırımda duran kedi ders vermek istercesine yılana pençe darbeleri vurunca yılan çareyi kaçmakta buldu.

Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle Bahçeşehir bölgesinde kırsal kesime yakın bölgelerde çok sık yılan ihbarları aldıklarını belirten yetkililer ise vatandaşlara yılanlar konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirtiyorlar.

Kediyle yılanın kavgası kamerada
Kediyle yılanın kavgası kamerada
Kediyle yılanın kavgası kamerada
Kediyle yılanın kavgası kamerada
Kediyle yılanın kavgası kamerada
Kediyle yılanın kavgası kamerada
Kediyle yılanın kavgası kamerada
Kediyle yılanın kavgası kamerada
Kediyle yılanın kavgası kamerada
Kediyle yılanın kavgası kamerada
Kediyle yılanın kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Yıldız

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