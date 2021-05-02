Kediyi vurmak isterken yanlışlıkla amcasının oğlunu vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kediyi vurmak isterken yanlışlıkla amcasının oğlunu vurdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde beslediği tavşanları öldüren kedileri vurmak için av tüfeği ile ateş açan genç yanlışlıkla amcasının oğlunu vurdu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde beslediği tavşanları öldüren kedileri vurmak için av tüfeği ile ateş açan genç yanlışlıkla amcasının oğlunu vurdu.

Edinilen bilgiye göre, Düziçi ilçesine bağlı Çerçioğlu köyünde tavşan besleyen 15 yaşındaki Süleyman Ergen'in tavşanlarını kediler öldürmeye başladı. Bunun üzerine tavşanlarını korumak için av tüfeği ile kedileri öldürmek isteyen Süleyman Ergen, ateş etti. Ergen'in tüfeğinden çıkan saçmalar amcasının oğlu 12 yaşındaki Onur Ergen'e isabet etti. Yaralanan Onur Ergen olay yerine çağrılan ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Onur Ergen'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Merden İslah/ İHA)

Kediyi vurmak isterken yanlışlıkla amcasının oğlunu vurdu
Kediyi vurmak isterken yanlışlıkla amcasının oğlunu vurdu
Kediyi vurmak isterken yanlışlıkla amcasının oğlunu vurdu
Kediyi vurmak isterken yanlışlıkla amcasının oğlunu vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gözü dönen gelin, çocuğunu döven kayınpederini öldürdü
Gözü dönen gelin, çocuğunu döven kayınpederini öldürdü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Demet Akalın Burcu Biricik Seren Serengil Nesrin Cavadzade
Spor Cyle Larin Burak Yılmaz Hüseyin Göçek Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Deaş Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kediyi vurmak isterken yanlışlıkla amcasının oğlunu vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 19:06:34. #1.16#

title