Kediyi sahiplenene 1 yıl boyunca ücretsiz jimnastik eğitimi
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Kediyi sahiplenene 1 yıl boyunca ücretsiz jimnastik eğitimi

Kediyi sahiplenene 1 yıl boyunca ücretsiz jimnastik eğitimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Antalya'da bir spor kulübü yöneticisi, sokakta bulduğu tekir cinsi kediyi sahiplenecek kişiye 1 yıl jimnastik eğitimi hediye edeceğini duyurdu.

Antalya'da bir spor kulübü yöneticisi, sokakta bulduğu tekir cinsi kediyi sahiplenecek kişiye 1 yıl jimnastik eğitimi hediye edeceğini duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde sokakta bulduğu tekir cinsi kedinin bakımını üstlenen Spor Kulübü Genel Müdürü Şükrü Baldemir, sokak kedisini sahiplenecek kişiye 1 yıl jimnastik eğitimi hediye edeceklerini söyledi.

"Onların da yaşamaya hakkı var"

Eşi Serpil Baldemir ile çalıştıkları için kediye bakacak zaman bulamadıklarını söyleyen Baldemir, "Hayvanseverlere çağrı yapıyoruz. Bu kediyi sahiplenecek kişiye bir yıl ücretsiz jimnastik eğitimi vereceğiz. Bu canlıların da en az bizim kadar yaşamaya hakkı var" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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