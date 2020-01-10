Kediyi Kurtarmak İçin Torununu 5. Kat Balkonundan Sarkıtan Babaanne
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Kediyi Kurtarmak İçin Torununu 5. Kat Balkonundan Sarkıtan Babaanne

Bu babaannenin öncelikleri nedir bilemedik… İtfaiye çağırmak, kendisi kurtarmak… Bu seçeneklerin hiçbirini değerlendirmedi.

10.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:19
Kediyi Kurtarmak İçin Torununu 5. Kat Balkonundan Sarkıtan Babaanne

Bu babaannenin öncelikleri nedir bilemedik…


İtfaiye çağırmak, kendisi kurtarmak… Bu seçeneklerin hiçbirini değerlendirmedi.


Tamam kediyi de kurtarmalı ama COME OOON BABAANNE 7 yaşındaki torununu sarkıtman şart mıydı?


Yüreğiniz dayanırsa buyrun sarkıtmalı kedi kurtarma operasyonu


Kaynak: TheGeyik

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