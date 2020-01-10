Kediyi Kurtarmak İçin Torununu 5. Kat Balkonundan Sarkıtan Babaanne
Bu babaannenin öncelikleri nedir bilemedik… İtfaiye çağırmak, kendisi kurtarmak… Bu seçeneklerin hiçbirini değerlendirmedi.
10.01.2020 14:19 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:19
Bu babaannenin öncelikleri nedir bilemedik…
İtfaiye çağırmak, kendisi kurtarmak… Bu seçeneklerin hiçbirini değerlendirmedi.
Tamam kediyi de kurtarmalı ama COME OOON BABAANNE 7 yaşındaki torununu sarkıtman şart mıydı?
Yüreğiniz dayanırsa buyrun sarkıtmalı kedi kurtarma operasyonu
Kaynak: TheGeyik