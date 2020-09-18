Kediyi kurtardı, bu kez kendi mahsur kaldı
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Kediyi kurtardı, bu kez kendi mahsur kaldı

Kediyi kurtardı, bu kez kendi mahsur kaldı Kuşadası'nda ilginç bir kurtarma operasyonu yaşandı.

18.09.2020 19:38 | Son Güncelleme: 18.09.2020 19:52

Kediyi kurtardı, bu kez kendi mahsur kaldı

AYDIN - Kuşadası'nda ilginç bir kurtarma operasyonu yaşandı. Bir apartmanın 4. katında mahsur kalan kediyi kurtarmak isteyen 40 yaşındaki bir vatandaş kediyi sıkıştığı balkon demirleri arasından kurtardı ama bu kez tırmandığı apartmanda kimse yaşamadığı için klima dış ünitesi ile balkon arasında kendisi mahsur kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası'na bağlı Türkmen Mahallesi Ülgen Çıkmazı Sokak üzerindeki bir apartmanın 4. katında bir kedinin balkon demirleri arasında mahsur kaldığını gören 40 yaşındaki Ö.B., kediyi kurtarmak için hemen harekete geçti. Apartmanın çatısına çıkan Ö.B., buradan da klima dış ünitesinin üstüne basarak kimsenin bulunmadığı dairede balkon demirleri arasına sıkışmış bulunan kediyi kurtardı. Kedi sıkıştığı yerden koşarak uzaklaşırken, bu kez Ö.B. balkonla klima dış ünitesi arasında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bu kez kediyi kurtaran ama kendi mahsur kalan Ö.B.'yi merdiven yardımıyla bulunduğu yerden indirirken, çevredeki vatandaşlar alkışlarla Ö.B.'ye destek verdi.

Kediyi kurtardı, bu kez kendi mahsur kaldı

Kaynak: İHA

IHA Editörü - EKREM KESER
EKREM KESER
IHA Editörü
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