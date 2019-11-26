Kediyi köpeklere parçalattı, o görüntülere tepki yağdı
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Kediyi köpeklere parçalattı, o görüntülere tepki yağdı

Maltepe'de bir maganda, ağaçta mahsur kalan kediyi yanındaki köpeklere parçalattı.

26.11.2019 23:32 | Son Güncelleme: 26.11.2019 23:37
Kediyi köpeklere parçalattı, o görüntülere tepki yağdı

'de bir maganda, ağaçta mahsur kalan kediyi yanındaki köpeklere parçalattı. Bir şahsın cep telefonuyla kaydettiği o anlar sosyal medyada yayınlanınca tepki yağdı.


Maltepe sahilinde geçtiğimiz gün meydana gelen olayda, yanında köpeklerle gezen bir şahıs ağaçta mahsur kalan kediyi indirmek için elindeki kemerle kediye vurdu. O sırada kediye saldırmak isteyen köpekler de ağacın altında bekliyordu. Cani şahsın kemer darbelerine dayanamayan kedi ağaçtan atladığı gibi kendisini bekleyen köpeklerin saldırısına uğradı. Kedi, kendisine saldıran köpekler tarafından telef olurken başka bir şahıs da o anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ise vatandaşlar tarafından büyük tepki çekti.


Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şahıs ağaçtaki kediye kemerle vururken köpekler de ağacın altında bekliyor. Kedi ağaçtan atladığı gibi köpeklerin saldırısına uğruyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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