Kediyi iple çatıdan sarkıtıp, süpürge ile vurdular (2)

ÇOCUKLARDA MENTAL GERİLİK VAR Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iple bağladıkları kediyi çatıdan sarkıtıp, süpürge ile vuran kardeşler çocuk büroya getirildi.

ÇOCUKLARDA MENTAL GERİLİK VAR

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iple bağladıkları kediyi çatıdan sarkıtıp, süpürge ile vuran kardeşler çocuk büroya getirildi. Olayın bir yıl önce gerçekleştirildiği ve kardeşlerde mental gerilik olduğu belirlendi.

VALİ YAVUZ AÇIKLAMA YAPTI

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da olayla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yazılı açıklamada bulundu. Vali Yavuz açıklamasında, "Gebze ilçemizde bir kediye yönelik şiddet görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine güvenlik birimlerimizle yapılan titiz inceleme ve araştırma neticesinde olayın yeni olmayıp, bir yıl önce gerçekleştiği tespit edilmiştir. Olayın faili gözaltına alınmış olup, engelli olduğu değerlendirilmektedir. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu soruşturmakta olup, hukuki gereği yapılacaktır. Hayvanların haklarını koruma konusunda kararlıyız" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz