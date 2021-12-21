KEDİYİ GÖLE ATANLAR YAKALANDI

SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, kediyi göle atan Irak uyruklu O.M. (16) ve videoyu çeken M.A. (17) polis ekiplerince yakalandı. O.M. ve M.A, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde suyun kenarında bulunan bir kişi boyun kısmından tuttuğu kediyi göle attı. Kedi yüzerek kıyıya çıktı. Kediyi göle atan kişi ve videoyu çeken kişi gülümserken, sosyal medyada tepkiler oluştu. Görüntüleri izleyen polis ekipleri, dün gece Sapanca Gölü kenarında videoyu çekip kendi sosyal medyasında yayınlayan 'Irak uyruklu M.A. ile kediyi göle atan vatandaşı O.M.?yi kısa sürede yakaladı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirilen çocuklar hakkında Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı. Çocuklar daha sonra işlemler için İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.