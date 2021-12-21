KEDİYİ GÖLE ATANLAR YAKALANDI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KEDİYİ GÖLE ATANLAR YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, kediyi göle atan Irak uyruklu O.M. (16) ve videoyu çeken M.A. (17) polis ekiplerince yakalandı.

SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, kediyi göle atan Irak uyruklu O.M. (16) ve videoyu çeken M.A. (17) polis ekiplerince yakalandı. O.M. ve M.A, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde suyun kenarında bulunan bir kişi boyun kısmından tuttuğu kediyi göle attı. Kedi yüzerek kıyıya çıktı. Kediyi göle atan kişi ve videoyu çeken kişi gülümserken, sosyal medyada tepkiler oluştu. Görüntüleri izleyen polis ekipleri, dün gece Sapanca Gölü kenarında videoyu çekip kendi sosyal medyasında yayınlayan 'Irak uyruklu M.A. ile kediyi göle atan vatandaşı O.M.?yi kısa sürede yakaladı. Sakarya Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne getirilen çocuklar hakkında Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı. Çocuklar daha sonra işlemler için İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.

KEDİYİ GÖLE ATANLAR YAKALANDI

KEDİYİ GÖLE ATANLAR YAKALANDI

KEDİYİ GÖLE ATANLAR YAKALANDI

KEDİYİ GÖLE ATANLAR YAKALANDI

KEDİYİ GÖLE ATANLAR YAKALANDI

KEDİYİ GÖLE ATANLAR YAKALANDI

Hülya Alaca cinayetinin altından acı hikaye çıktı! Dini nikahlı eşinin oğlu tarafından öldürülmüş

Hülya Alaca cinayetinin altından acı hikaye çıktı! Dini nikahlı eşinin oğlu tarafından öldürülmüş

 Pençe-Şimşek ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe-Şimşek ve Barış Pınarı bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

 MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKKYPG'li terörist etkisiz hale...

MSB: Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde 2 PKK'lı, Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale...

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title