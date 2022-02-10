Kediyi ezmemek için bariyere çarpmıştı; araçtaki oğlu 27 gün sonra öldü

KARAMAN (DHA) - KARAMAN'da, aniden yola çıkan kediyi ezmemek için hafif ticari aracıyla manevra yapıp, bariyerlere çarpan Merve Cingöz'ün (30) kazada yaralanan oğlu Ege Barçın (6), 27 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada Merve Cingöz'ün eski kayınvalidesi Mediha Barçın (55) da yaşamını yitirmişti.

Merve Cingöz, 14 Ocak'ta, 70 FP 707 plakalı hafif ticari araçla Konya'daki hastaneden Karaman'a dönmek için yola çıktı. Cingöz, Karaman- Konya yolunun 8'inci kilometresinde aniden yola fırlayan kediye çarpmamak için araçla manevra yaptı. Cingöz'ün kontrolünü yitirdiği araç, refüjdeki bariyerlere çarptı ve kendisiyle birlikte araçta bulunan oğlu Ege Barçın, eski kayınvalidesi Mediha Barçın ve Emine Çay (53) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde kalbi duran Ege Barçın ve Mediha Barçın ile Merve Cingöz ve Emine Çay, sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mediha Barçın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Ege Barçın ise müdahalenin ardından yeninden hayata döndürülerek, yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.