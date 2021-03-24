Kediyi ezerek öldüren sürücü gözaltına alındı
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Kediyi ezerek öldüren sürücü gözaltına alındı

24.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:43
Kediyi ezerek öldüren sürücü gözaltına alındı

Mersin'de yol ortasında güneşlenen kediyi otomobiliyle ezerek hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden sürücü, gözaltına alındı.

Mersin'de yol ortasında güneşlenen kediyi otomobiliyle ezerek hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eden sürücü, gözaltına alındı.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'nde meydana gelen olay üzerine çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek, şahsın kimliğini tespit etti. Bunun üzerine sürücü Yunus A.'nın bulunduğu adrese giden ekipler, şahsı gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğüne götürülen şahsa hem adli hem de idari işlem yapılacağı öğrenildi.

Bu sabah merkez Toroslar ilçesine bağlı Korukent Mahallesi'nde yolda güneşlenen bir kediyi, bölgeden otomobiliyle geçen Yunus A. isimli bir kişi ezdi. Bir gözü görmeyen engelli kediyi ezip, öldüren şahıs, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaşmıştı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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