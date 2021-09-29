Kediyi aracıyla ezip umursamadan kaçtı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kediyi aracıyla ezip umursamadan kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kediyi aracıyla ezip umursamadan kaçtı

Eskişehir'de sahibinin evinin önünde dolaştığı esnada sokaktan geçen otomobil tarafından ezilen kediyi hayattan koparan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de sahibinin evinin önünde dolaştığı esnada sokaktan geçen otomobil tarafından ezilen kediyi hayattan koparan anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücüden şikayetçi olan kedinin sahibi Derya Karabulut olay hakkında, "Arkasından komşularım sesleniyor, ancak buna rağmen ne olduğuna bakmadan basıp gidiyor" dedi.

Olay, Eskibağlar Mahallesi Akarcık Sokak'ta meydana geldi. Derya Karabulut'a ait kedi 14 Mayıs günü öğle saatlerinde sahibinin evinin önünde dolaşıyordu. Pandemi nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günde B.A. idaresindeki otomobil, Karabulut'un kedisini ezdi. Çevredeki evlerden olayı gören Karabulut'un komşuları aracın arkasından seslenmesine rağmen sürücü yavaşlamadan yoluna devam etti. Kedi ise veterinerde tedaviye alınmasından 4 gün sonra yaşamını yitirdi. Olay anı ve sonrasında kedinin can çekiştiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Derya Karabulut, 5 yıldır birlikte yaşadığı kedisini ezen sürücü hakkında savcılığa şikayette bulundu. Sürücü B.A. hakkında "mala zarar verme" suçundan açılan davada Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayın kaza neticesinde olduğu, böylece kasıtlı olmayan eylemin suç teşkil etmediğine kanaat getirerek kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kararın üzerine Derya Karabulut, Sulh Ceza Hakimliğine itiraz dilekçesi verdi.

"O benim çocuğum gibiydi"

Sürücünün duyarsızlığının kendisini üzdüğünü ve kedisini kaybetmesi nedeniyle psikolojisinin bozulduğunu öne süren Derya Karabulut, "Mayıs ayında olayın olduğu gün polise gittim ve ifademi verdim. Birkaç ay sonra kedimi ezen kişinin bulunduğunu öğrendim. 2 hafta önce de bana kovuşturmaya yer olmadığına dair tebligat geldi. Ben de bunun üzerine itiraz dilekçesi vermeye karar verdim. Sürücü kedime çarptıktan sonra durmuyor. Hatta arkasından komşularım sesleniyor ancak buna rağmen ne olduğuna bakmadan basıp gidiyor. O bir çocuk da olabilirdi. Geri dönüp bakma gereği bile duymamış. O kedi benim olmayabilir ya da sokak kedisi de olabilirdi. En azından bir veterinere götürebilirdi. Ben kedimi olaydan 4 gün sonra kaybettim maalesef. O benim çocuğum gibiydi. Bu duyarsızlık beni üzüyor. O dönem psikolojim çok bozuldu" diye konuştu.

"Bir canlının mal olarak gözükmesini doğru bulmuyorum"

Kedisini çocuğu gibi gördüğünü ve verilen kararın kendisini üzdüğünü dile getiren Karabulut, "Bu tarz olaylarda kedi, köpek ya da başka bir canlının mal olarak gözükmesini doğru bulmuyorum. Böyle olaylarda mal olarak gözüktüğü için sanırım bu kararlar veriliyor. Benim gibi bu canlıyı çocuğuymuş gibi gören biri için böyle bir karar verilmesi beni üzüyor" dedi. - ESKİŞEHİR

Kediyi aracıyla ezip umursamadan kaçtı

Kediyi aracıyla ezip umursamadan kaçtı

Kediyi aracıyla ezip umursamadan kaçtı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Yaralılara yardıma koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak feci şekilde can verdi

Yaralılara yardıma koşan 2 kişi başka bir aracın altında kalarak feci şekilde can verdi

 Kendisinden bonzai isteyen kişiyi bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

Kendisinden bonzai isteyen kişiyi bıçaklayarak öldüren 16 yaşındaki çocuk tutuklandı

 Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ile onu kurtarmaya çalışan işçi hayatını kaybetti

Asit kuyusuna düşen fabrika sahibi ile onu kurtarmaya çalışan işçi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Şafak Sezer Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Umut Meraş Gökhan Töre Lionel Messi Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kediyi aracıyla ezip umursamadan kaçtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 11:05:29. #1.12#