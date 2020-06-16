Kediye kalp masajı ve suni teneffüs yaparak böyle hayata döndürmeye çalıştılar Kediye kalp masajı ve suni teneffüs yaparak böyle hayata döndürmeye çalıştılar -Kediye itfaiye ekipleri kurtardı, öğrenciler hayata döndürmek için uğraştı Düzce'nin Konuralp bölgesinde kafası sıkışan kedinin sesini duyan vatandaşların durumu itfaiye haber verdiler.

Kediye kalp masajı ve suni teneffüs yaparak böyle hayata döndürmeye çalıştılar

-Kediye itfaiye ekipleri kurtardı, öğrenciler hayata döndürmek için uğraştı

DÜZCE - Düzce'nin Konuralp bölgesinde kafası sıkışan kedinin sesini duyan vatandaşların durumu itfaiye haber verdiler. İtfaiye ekipleri tarafından evden merdivenli araçla kurtarılan kedi, tıp fakültesinde okuyan öğrencilerin dakikalarca yaptığı kalp mesajı ve suni teneffüse rağmen kurtarılamadı.

Düzce'nin Konuralp Bölgesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda kedi yarım açılan pencerede sıkıştı. Edinilen bilgilere göre balkondaki kedilerin miyavlamaları üzerine sesleri duyan komşuları sorun olduğunu düşünerek Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, merdivenli araçla apartmanın en üst katına çıkarak yarım açılan pencereye sıkışan kediyi kurtararak aşağı indirdiler.

Durumu itfaiye ekiplerine haber veren Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, kediye dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaparak hayata döndürmeye çalıştılar. Öğrenci Ahmet Avşar, "Balkonda kedi çığlıkları duyduk. Kediler kavga ediyor sandık. Baktığımda kedinin kafası sıkışmıştı. Yöneticiye haber verdik anahtarın olmadığını söyledi. Yan balkonlara gittik. Ulaşamayacağımız için ev sahibinin numarasını bulduk. Ev sahibini ararken aynı zamanda itfaiyeyi aradık. İtfaiye gelene kadar içeri girmeye çalıştık ama başaramadık. Telef oldu. Her şeye rağmen ben kalp masajı yaptım. Dönmedi hayata tekrar. Ben tıp öğrencisiyim. Bildiklerimi uyguladım. Kedilerin kalpleri soldaymış. Normalde insanlarda 45 dakika boyunca kalp masajı yapmamız lazım. Kediler küçük olduğu için 15 dakika boyunca denedim ama maalesef olmadı" dedi

Kaynak: İHA