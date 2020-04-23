'Kediye eziyet' görüntüleri ile ilgili soruşturma başlatıldı
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Kahramanmaraş, Elbistan, Güncel, Haber

'Kediye eziyet' görüntüleri ile ilgili soruşturma başlatıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çekildiği iddia edilen ve hayvan severlerin büyük tepkisine neden olan kediye eziyet içerikli görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı.

23.04.2020 18:37 | Son Güncelleme: 23.04.2020 18:41
'Kediye eziyet' görüntüleri ile ilgili soruşturma başlatıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde çekildiği iddia edilen ve hayvan severlerin büyük tepkisine neden olan kediye eziyet içerikli görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldı.

Elbistan'da B.A. adlı şahıs, bir kedinin kuyruğunu çektiği ve hayvanın elinden kurtulmasına izin vermediği anları içeren videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Söz konusu paylaşım, başta hayvan hakları dernekleri olmak üzere hayvan severlerce tepkiyle karşılandı. Hayvan hakları dernekleri, yaptıkları paylaşımlar ve resmi kurumlar nezdindeki şikayetleri ile B.A. isimli şahıs hakkında 'hayvanlara eziyet ettiği' gerekçesi ile idari işlem yapılması yönünde talepte bulundu. Elbistan Kaymakamlığı, yapılan incelemede şahsın kimliğini ve adresini tespit etti. B.A. isimli şahsa, 947 TL idari para cezası yazılması yönünde Elbistan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile gerekli işlemler başlatıldı.

Elbistan Kaymakamlığından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "23.04.2020 günü bir şahsın sosyal medya hesabından bir kedinin kuyruğundan tutup eziyet etmek suretiyle paylaştığı görüntüyle ilgili olarak tarafımızca yapılan araştırmalarda bahse konu şahsın Elbistan ilçemizde ikamet eden B.A. olduğu tespit edilmiştir. Şahıs hakkında gerekli idari para cezası uygulanması amacıyla Elbistan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ile gerekli yazışmalar yapılmıştır. Şahsa, ilgili kanun hükümleri doğrultusunda 947 TL idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca konu adli mercilere iletilmiştir." - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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