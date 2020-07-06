Kediye çarpmamak için park halindeki araçlara çarptı Kediye çarpmamak için park halindeki araçlara çarptı Bir anda önüne atlayan kediye çarpmamak için manevra yapan sürücü az daha canından oluyordu Manisa'da seyir halindeyken bir anda önüne fırlayan kediye çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, park halinde bulunan...

Kediye çarpmamak için park halindeki araçlara çarptı

Bir anda önüne atlayan kediye çarpmamak için manevra yapan sürücü az daha canından oluyordu

MANİSA - Manisa'da seyir halindeyken bir anda önüne fırlayan kediye çarpmamak için manevra yapan sürücünün kontrolünden çıkan otomobil, park halinde bulunan 3 araca çarptı. Sürücü, şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 02.45 sıralarında Yunusemre ilçesi Mimar Sinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 45 ACY 866 plakalı otomobiliyle Manisa'dan İzmir istikametine doğru seyir halinde olan sürücü Kadir A. aniden önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı. Kadir A.'nın kontrolünü kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak önce ağaca ardından park halinde bulunan 35 UH 807 plakalı otomobil ile 06 ZST 41 plakalı kapalı kasa kamyonete çarptı. Bu sırada kamyonetin arkasındaki 45 AR 547 plakalı otomobil de kazadan dolayı hasar aldı. Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan sürücü Kadir A. şans eseri kazayı yara almadan atlatırken, ihbar üzerine olay yerine; sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü Kadir A.'yı her ihtimale karşı muayene ettikten sonra olay yerinden ayrıldı. Sürücü Kadir A. önüne aniden çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptığını belirterek, otomobilinin kontrolden çıktığını ifade etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA