Kediye çarpmamak için manevra yaptı, motosikletten savrularak yaralandı
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Kediye çarpmamak için manevra yaptı, motosikletten savrularak yaralandı

Kediye çarpmamak için manevra yaptı, motosikletten savrularak yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Kula ilçesinde elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan genç kız, çöpten fırlayan kediye çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Manisa'nın Kula ilçesinde elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan genç kız, çöpten fırlayan kediye çarpmamak için manevra yapınca direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan elektrikli bisiklet devrilirken, savrulan genç kız ise yere düşerek yaralandı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza saat 15.00 sıralarında ilçenin Şehitler Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şehitler Caddesi'nde Alançeşme kavşağına doğru elektrikli bisikleti ile seyir halinde olan Sevgi Dinçtopal (21), cadde üzerindeki bir çöp konteynerinden fırlayan ve elektrikli bisikletin önüne doğru koşan kediyi görünce ani manevra yaptı. Yaptığı manevradan sonra direksiyon hakimiyetini kaybeden Dinçtopal, kontrolden çıkan elektrikli bisikletten savruldu. Yere düşerek yaralanan genç kız, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri ile ilk müdahalesi olay yerinde yapılmasının ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kediye çarpmamak için manevra yaptı, motosikletten savrularak yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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