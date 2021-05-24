Kediye çarpmamak için manevra yapınca devrildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kediye çarpmamak için manevra yapınca devrildi

Kediye çarpmamak için manevra yapınca devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yola fırlayan kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil yoldan çıkarak devrildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yola fırlayan kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil yoldan çıkarak devrildi.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Adnan Menderes Bulvarı Karabük istikametinde meydana geldi.

H.G. idaresindeki 78 AT 233 plakalı Renault marka otomobil, yola fırlayan kediye çarpmamak için direksiyonu kırdığı anda orta refüje çarparak devrildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü kendi imkanları ile otomobilden çıktı. Trafik polislerinin incelemesinin ardından otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. - KARABÜK

Kediye çarpmamak için manevra yapınca devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu
Biri otomobil içinde, diğeri boş arazide iki kadına ait cansız beden bulundu
Kahreden tesadüf! 37 yıl sonra babasıyla aynı yerde, aynı şekilde öldü
Kahreden tesadüf! 37 yıl sonra babasıyla aynı yerde, aynı şekilde öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Prens Harry Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kediye çarpmamak için manevra yapınca devrildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.05.2021 12:00:37. #1.11#

title