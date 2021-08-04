Kediye çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücü duvara çarptı
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Kediye çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücü duvara çarptı

Kediye çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücü duvara çarptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında Eski Bolu Caddesi'nde seyreden motosiklet sürücüsü, önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapınca duvara çarptı.

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında Eski Bolu Caddesi'nde seyreden motosiklet sürücüsü, önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yapınca duvara çarptı. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, S.D. idaresindeki plakası alınamayan motosiklet Eski Bolu Caddesi'nde seyir halindeyken önüne çıkan kediye çarpmamak için manevra yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet, duvara çarparak durabildi. Çarpışmanın etkisiyle yere yuvarlanan motosiklet sürücüsü S.D. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü S.D. daha sonra ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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