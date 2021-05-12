Son dakika haberleri... Kediye çarpmamak için kaza yaptı

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Son dakika haberler: Kediye çarpmamak için kaza yaptı Kağıthane'de bir sürücü kediye çarpmamak için frene basınca kaza yaptı Refüje çıkarak saksıları parçalayan otomobil karşı istikamette durabildi Kağıthane'de otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü, yoldaki kediye çarpmamak için frene basınca kayarak refüje çıktı.

Kediye çarpmamak için kaza yaptı

Kağıthane'de bir sürücü kediye çarpmamak için frene basınca kaza yaptı

Refüje çıkarak saksıları parçalayan otomobil karşı istikamette durabildi

İSTANBUL - Kağıthane'de otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü, yoldaki kediye çarpmamak için frene basınca kayarak refüje çıktı. Refüjdeki beton saksıları parçalayan otomobil ters istikamette durabildi. Neye uğradığını şaşıran sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, geçtiğimiz perşembe günü saat 09.30 sıralarında Kağıthane Güzeldere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü Yahya Üstün, yol ortasında yavru bir kedi gördü. Yokuş aşağıya geldiği esnada aniden frene basan sürücünün otomobili, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kayarak refüje çıkan araç beton saksıları parçalandıktan sonda ters istikamete geçerek durabildi. Kazanın ardından neye uğradığını şaşıran adam yara almadan kurtulurken bir süre kazanın şokunu atlatmaya çalıştı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

"Yerde kedi vardı, frene basınca karşıya geçtim"

Olayla ilgili konuşan sürücü Yahya Üstün, "Aşağıya geliyordum, taksinin olduğu yerde kedi vardı. Canlı zannettim, hafiften frene dokundum araç önce sağa gitti sonra ABS işlemedi. Araçla ters istikamete döndüm. Yol kenarında arabalar vardı korktum biraz. Maddi hasar var bende bir şey yok. Sonuçta hayvan vardı, benden önce de vurmuş olabilirler" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR