Son dakika haberleri... Kediye çarpmamak için kaza yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri... Kediye çarpmamak için kaza yaptı

İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Kediye çarpmamak için kaza yaptı Kağıthane'de bir sürücü kediye çarpmamak için frene basınca kaza yaptı Refüje çıkarak saksıları parçalayan otomobil karşı istikamette durabildi Kağıthane'de otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü, yoldaki kediye çarpmamak için frene basınca kayarak refüje çıktı.

Kediye çarpmamak için kaza yaptı

Kağıthane'de bir sürücü kediye çarpmamak için frene basınca kaza yaptı

Refüje çıkarak saksıları parçalayan otomobil karşı istikamette durabildi

İSTANBUL - Kağıthane'de otomobiliyle seyir halinde olan bir sürücü, yoldaki kediye çarpmamak için frene basınca kayarak refüje çıktı. Refüjdeki beton saksıları parçalayan otomobil ters istikamette durabildi. Neye uğradığını şaşıran sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, geçtiğimiz perşembe günü saat 09.30 sıralarında Kağıthane Güzeldere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobil sürücüsü Yahya Üstün, yol ortasında yavru bir kedi gördü. Yokuş aşağıya geldiği esnada aniden frene basan sürücünün otomobili, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kayarak refüje çıkan araç beton saksıları parçalandıktan sonda ters istikamete geçerek durabildi. Kazanın ardından neye uğradığını şaşıran adam yara almadan kurtulurken bir süre kazanın şokunu atlatmaya çalıştı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu.

"Yerde kedi vardı, frene basınca karşıya geçtim"

Olayla ilgili konuşan sürücü Yahya Üstün, "Aşağıya geliyordum, taksinin olduğu yerde kedi vardı. Canlı zannettim, hafiften frene dokundum araç önce sağa gitti sonra ABS işlemedi. Araçla ters istikamete döndüm. Yol kenarında arabalar vardı korktum biraz. Maddi hasar var bende bir şey yok. Sonuçta hayvan vardı, benden önce de vurmuş olabilirler" dedi.

Son dakika haberleri... Kediye çarpmamak için kaza yaptı
Son dakika haberleri... Kediye çarpmamak için kaza yaptı
Son dakika haberleri... Kediye çarpmamak için kaza yaptı
Son dakika haberleri... Kediye çarpmamak için kaza yaptı
Son dakika haberleri... Kediye çarpmamak için kaza yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DOĞAN CAN CESUR

TEM Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı, sürücü hayatını kaybetti
TEM Otoyolu'nda bariyere çarpan otomobilin motoru yerinden fırladı, sürücü hayatını kaybetti
Ecel, talihsiz adamı duvar gölgesinde otururken yakaladı
Ecel, talihsiz adamı duvar gölgesinde otururken yakaladı
Kızının evinden çıktıktan dakikalar sonra aracın altında can verdi!
Kızının evinden çıktıktan dakikalar sonra aracın altında can verdi!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Pınar Altuğ Demet Akalın Barış Murat Yağcı
Spor Diego Gökhan Töre Serdar Aziz Rıza Çalımbay Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri... Kediye çarpmamak için kaza yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 10:07:24. #1.14#

title