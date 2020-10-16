Kedisinin zehirlendiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu
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Kedisinin zehirlendiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu

16.10.2020 00:59 | Son Güncelleme: 16.10.2020 01:03
Kedisinin zehirlendiğini öğrenince gözyaşlarına boğuldu

Sivas'ta oynaması için kapının önüne bıraktığı kedisinin zehirlendiğini öğrenen kadın gözyaşlarına boğuldu.

Sivas'ta oynaması için kapının önüne bıraktığı kedisinin zehirlendiğini öğrenen kadın gözyaşlarına boğuldu.

Sivas'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir apartmanda ikamet eden Esra Uzdemir (39) çok sevdiği kedisini oynaması için evinin bahçesine bıraktı. Eve dönen kedisinin rahatsızlandığını fark eden Uzdemir, soluğu veterinerde aldı. Veteriner hekim tarafından yapılan incelemede kedinin zehirlendiği tespit edildi. Uzdemir, kedisinin bilinçli olarak zehirlendiğini düşünerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine olay yerine gelen Sivas İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevre Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği ekipleri inceleme yaptı.

Uzdemir, yaptığı açıklamada kedisinin zehirlendiğini belirtirken gözyaşlarına boğuldu. Yakın tarihte çevrede bir kedinin benzer şekilde zehirlendiğini ve öldüğünü ifade edip, "Kasıtlıysa ben şikayetçiyim. Gerekenin yapılmasını istiyorum. Diğer kedilere de aynı şeyin yapılacağını düşünüyorum. Ben dün fark ettim. Dün kusma ile başladı. Sabah tekrarladı ve kedi önüme bayıldı. Bayılınca hemen veterinere gönderdim. Sonra zehirlendiği ortaya çıktı. Sokak kedisi değil bu benim kedim. Diğer ölen kedi sokakta yaşayandı. Kapının önünde oynuyordu. Bu bahçe içerisinde oynamasına izin veriyorduk" dedi.

"Benim için bu insan kadar değerli"

Uzdemir, kedisinin insan kadar değerli olduğunu ifade ederek, "Araştırdığım kadarıyla üzerine dökülen herhangi bir kimyasal bir maddeden zehirlenme olabiliyormuş. Kendilerini yaladıkları için. Yiyecekle olabiliyormuş. Ben bu kediyi 2 ay önce ameliyattan geldi, istemiştim. Benimle beraber geldi ve daha bebek. Seviyoruz. Benim için bu insan kadar değerli" şeklinde konuştu.

Duran Öğer ise şu ifadeleri kullandı:

"Hayvan dün oynayan zıplayan hayvan dün öğleden sonra durgunlaştı hareketsin kaldı. Sabah temenni düştü. Veterinere götürdüler, zehirlenme olmuş dediler. Getirdik bekliyoruz. Daha önce bir tane sokak kedimiz öldü. Bizim ki ikinci. Şikayetçi olacağız." - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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