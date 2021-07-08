Kedisinin başına koyduğu ödülü 2 katına çıkardı
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Kedisinin başına koyduğu ödülü 2 katına çıkardı

Kedisinin başına koyduğu ödülü 2 katına çıkardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Çameli ilçesi esnaflarından Beyhan Yaman, 'Duman' ismini verdiği British cinsi kedisini bulan kişiye vereceği ödülü 2 bin TL'den, 4 bin TL'ye çıkarttı.

Denizli'nin Çameli ilçesi esnaflarından Beyhan Yaman, 'Duman' ismini verdiği British cinsi kedisini bulan kişiye vereceği ödülü 2 bin TL'den, 4 bin TL'ye çıkarttı.

Çameli esnaflarından Beyhan Yaman, British cinsi 'Duman' isimli kedisini geçen hafta Cuma günü tuvalet ihtiyacını karşılamak için sokağa çıkarttı. Ardından kedi bir anda Yaman'dan kaçarak uzaklaşmaya başladı. Bir anda kaybolan kediyi her yer de arayan Yaman, ne yaptıysa bulamadı. Kedisinin bulunması için 2 bin TL ödül koyan Yaman, ardından geçen süre zarfından ödülü 4 bin TL'ye çıkarttı. Kedinin üzerinde tasma olmadığını belirten Yaman, "İsmine duyarlı. Sokak, sokak gece gündüz aradık. Her yere ilan astık, her yere haber verdik ama yok, üzerinde herhangi bir işaret yok. British cinsi zaten sokaklarda olmayan bir kedi. Çok fazla gri kedi için arayan oldu. Duman, daha iri, balköpüğü göz rengi var, kulakları diğer kedilere göre daha küçük" dedi.

"Birisi aldıysa getirsin, yalvarıyorum"

Kedisi kaybolduğu günden beri pek çok telefon aldığını ancak Dumanı bir türlü bulamadığını kaydeden Yaman, "Çok önemliydi benim için. Hasta olması ayrı, doğduğundan beri evde yaşıyor. Sokaklarda yaşayamaz. Ne yemek yemeyi bilir, sokakta bulamaz, her şeyden korkar. Birisi aldıysa lütfen getirsin, yalvarıyorum. Haber versin bize, her yerde telefon numaramız var. Belki bulan kişi cins diye vermek istemiyordur" diye konuştu. - DENİZLİ

Kedisinin başına koyduğu ödülü 2 katına çıkardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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