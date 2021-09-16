Son dakika! Kedisini veterinere götürürken kaza yaptı
AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kedisini veterinere götürürken refüje çarpan otomobili devrilen kadın sürücü kazayı yara almadan atlattı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kedisini veterinere götürürken refüje çarpan otomobili devrilen kadın sürücü kazayı yara almadan atlattı.
B.S'nin (20) kullandığı 68 KS 839 plakalı otomobil, Köşk Mahallesi Talas Bulvarı'nda refüje çarptıktan sonra devrildi.
Kazayı yara almadan atlatan B.S'nin, kedisini sağlık kontrolü için Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.