Son dakika! Kedisini veterinere götürürken kaza yaptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Kedisini veterinere götürürken kaza yaptı

AA / Hakan Can Şahin - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kedisini veterinere götürürken refüje çarpan otomobili devrilen kadın sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kedisini veterinere götürürken refüje çarpan otomobili devrilen kadın sürücü kazayı yara almadan atlattı.

B.S'nin (20) kullandığı 68 KS 839 plakalı otomobil, Köşk Mahallesi Talas Bulvarı'nda refüje çarptıktan sonra devrildi.

Kazayı yara almadan atlatan B.S'nin, kedisini sağlık kontrolü için Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesine götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Son dakika! Kedisini veterinere götürürken kaza yaptı

Son dakika! Kedisini veterinere götürürken kaza yaptı

Son dakika! Kedisini veterinere götürürken kaza yaptı

Son dakika! Kedisini veterinere götürürken kaza yaptı
AA / Hakan Can Şahin - Son Dakika Haberleri
Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait kemik kalıntıları bulundu! Arkeologlar 'Biz de şaşkınız' diye açıkladı

Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait kemik kalıntıları bulundu! Arkeologlar "Biz de şaşkınız" diye açıkladı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Cristiano
Spor Şenol Güneş Marcao Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mehmet Akif Ersoy Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika! Kedisini veterinere götürürken kaza yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 17:10:37. #1.11#