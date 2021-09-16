Kedisini veterinere götüren genç kadın, aracı ile takla attı - Haberler
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Kedisini veterinere götüren genç kadın, aracı ile takla attı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kedisini veterinere götüren genç kadın, aracı ile takla attı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kedisini veterinere götürürken aracıyla takla atan genç kadın, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kedisini veterinere götürürken aracıyla takla atan genç kadın, kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Köşk Mahallesi Talas Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, kedisini Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götüren B.S. (20) yönetimindeki 68 KS 839 plakalı otomobil, bulvar üzerinde orta refüje çarptıktan sonra takla attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araç sürücüsü B.S. yara almazken, polis ekipleri kazanın meydana geldiği caddede güvenlik önlemi aldı. Bu sırada kedisiyle beraber polis otosunda bekleyen B.S., babasıyla beraber kaza yerinden ayrıldı. B.S. bu arada elindeki kedisini biran olsun bile yanından ayırmadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kedisini veterinere götüren genç kadın, aracı ile takla attı

Kedisini veterinere götüren genç kadın, aracı ile takla attı

Kedisini veterinere götüren genç kadın, aracı ile takla attı

Kedisini veterinere götüren genç kadın, aracı ile takla attı

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