Kedisini Paketleyip Barınağa Postalayan Adama 2,000 Dolar Ceza

Tayvan'da artık bakmak istemediği kedisini, postayla hayvan barınağına gönderen bir adam yaklaşık 2,000 dolar para cezasına çarptırıldı.

UDN sitesinin haberine göre, soyadı Yang olarak açıklanan 33 yaşındaki adam, hayvan koruma yasalarını çiğnemekten suçlu bulundu.

Yang, her yerini bantladığı bir koliye koyduğu Scottish Fold türü kedisine kuduz aşısı yaptırmadığı için de yaklaşık bin dolar ceza aldı.

Bakacak vakti olmadığı için hayvanı barınağa göndermek zorunda kaldığını söyleyen Yang, daha önce bacağından sakatlanan kedinin akapunktur dahil bazı tedavilere rağmen yürüme güçlüğü çektiğini belirtti.



'Hayvanlar havasızlıktan ölür'

Tayvan Hayvanları Koruma Dairesi Başkanı Chen Yuan-chuan, "Hayvanlar yeterince hava almayan bu tür kutularda havasızlıktan ve susuzluktan ölebilir, kapalı kaldıkları için travma geçirebilir" dedi.

Chen, hayvanlarına artık bakamayacaklarına karar verenleri yasal prosedürleri izlemeye çağırdı.