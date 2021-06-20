Kedisini öldüren köpeğin sahibini vuran şahıs adliyeye sevk edildi
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Kedisini öldüren köpeğin sahibini vuran şahıs adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | 3. Sayfa

Kedisini öldüren köpeğin sahibini vuran şahıs adliyeye sevk edildi Komşusunu vuran şahıs 'pişman mısınız' sorusuna 'kaza zaten' dedi Bolu'da, kedisini öldüren köpeğin sahibini tabancayla göğsünden vuran Gürsel Söğütoğlu adliyeye sevk edildi.

Kedisini öldüren köpeğin sahibini vuran şahıs adliyeye sevk edildi

Komşusunu vuran şahıs 'pişman mısınız' sorusuna 'kaza zaten' dedi

BOLU - Bolu'da, kedisini öldüren köpeğin sahibini tabancayla göğsünden vuran Gürsel Söğütoğlu adliyeye sevk edildi. Söğütoğlu, 'Pişman mısınız?' sorusuna 'Bilmem ki. Kaza zaten' diyerek cevap verdi.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Dağkent Mahallesi 4. Ada'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu Belediyesi'nde zabıta olarak görev yapan Yücel Güler'in köpeği önceki gün komşusu Gürsel Söğütoğlu'nun bahçesine girerek kedisini öldürdü. Köpeğin dün sabah saatlerinde yine bahçesine girdiğini gören Söğütoğlu evinde bulunan tüfekle köpeğe ateş etti. Köpeğine ateş edildiğini gören Güler ile Söğütoğlu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Söğütoğlu yanında bulunan tabancayla Yücel Güler'i göğsünden vurdu.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yücel Güler olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Komşusunu vuran Söğütoğlu ise, polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gürsel Söğütoğlu, gazetecilerin 'Pişman mısınız?' sorusuna 'Yani bilmem ki. Kaza zaten' diyerek cevap verdi.

Kedisini öldüren köpeğin sahibini vuran şahıs adliyeye sevk edildi
Kedisini öldüren köpeğin sahibini vuran şahıs adliyeye sevk edildi
Kedisini öldüren köpeğin sahibini vuran şahıs adliyeye sevk edildi
Kedisini öldüren köpeğin sahibini vuran şahıs adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem

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