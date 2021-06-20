Kedisini öldüren köpeğin sahibini tabancayla vuran şüpheli adliyede (2)
ADLİ KONTROLLE SERBESTBolu'da, kedisini öldüren köpeğin sahibi komşusu Yücel Güler'i (53) tabancayla vurarak yaralayan Gürsel S.(53), ölümcül yaralanmaya neden olmadığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Bolu'da, kedisini öldüren köpeğin sahibi komşusu Yücel Güler'i (53) tabancayla vurarak yaralayan Gürsel S.(53), ölümcül yaralanmaya neden olmadığı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük