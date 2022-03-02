KEDİSİ 'MATHİLDA'YI BULANA 1000 TL ÖDÜL VERECEK

İSKENDERUN, HATAY (DHA) - HATAY'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Ayşenur Soylu (27), evden kaçan kedisi 'Mathilda'nın bulunması için sokakta evlerin duvarlara fotoğraflı afişler yapıştırmaya başladı. Sürekli ağladığını belirten Soylu, kedisini bulana 1000 TL para ödülü vereceğini kaydetti.

İskenderun'un Hürriyet Mahallesi'nde oturan muhasebeci Ayşenur Soylu'nun 4 yıldır evinde beslediği 'Mathilda' adlı kedisi, 26 Şubat'ta kapının açık olduğu sırada kaçarak gözden kayboldu. Bir süre sokaklarda kedisini arayan Soylu, başarılı olamayınca fotoğrafını afişlere bastırarak, Mathilda'yı bulana bin TL ödül vereceğini duyurdu. Soylu'nun bastırdığı afişlerde "Mathilda, 4 yaşlarında karamel gözlü, British kırması dişi kedim, Hürriyet Mahallesi, Namık Kemal Ortaokulu civarında kaybolmuştur. Bulanların iletişim kurmasını rica ederim. Kuyruğunun ucunda tüysüz bir kısım var. İçinde bir parça merhamet taşıyanlar Allah rızası için ilanı sökmesin" yazısı yer aldı.

Bugüne kadar hiç ayrılmadıkları için çok üzgün olduğunu ve geceleri uyuyamadığını dile getiren Soylu, "Sürekli kedimin fotoğraflarına bakarak ağlıyorum. Günlerim onu aramakla geçti. Görenlerin bana ulaşmasını istiyorum. Kedime kavuşacağımı umut ediyorum" diye konuştu.