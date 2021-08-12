KEDİSİ İÇİN BIRAKTIĞI MAMALARI KİRPİLER YEDİ
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KEDİSİ İÇİN BIRAKTIĞI MAMALARI KİRPİLER YEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde Kamil Akar'ın kedisi için bir kapta bahçeye bıraktığı mamaları kirpiler yedi.

KÜTAHYA'nın Hisarcık ilçesinde Kamil Akar'ın kedisi için bir kapta bahçeye bıraktığı mamaları kirpiler yedi. Akar, o anları cep telefonuyla görüntüledi.

Hisarcık ilçesi Dereköy'de yaşayan Kamil Akar'ın kedisi için bahçeye bir kapta bıraktığı mamaları kirpiler yedi. Akar, o anları cep telefonuyla görüntüledi. Kirpilerin her akşam aynı saatlerde gelip, kedisinin mamalarını yediğini söyleyen Akar, 'Bıraktığım mamayı kedimin yemesine fırsat vermeyen iki kirpi, bir haftadan bu yana, 21.00 ile 24.00 saatleri arasında bahçeme gelip, mamaları yedikten sonra gidiyor. Artık iyice alıştılar ve her gece geliyorlar. Kedim için aldığım 10 kilo mama önceden bir ay yetiyordu. Mamadan kirpilerin de yemeye başlamasıyla bir haftada tükendi. Kirpiler yemleri yerken kedim de onları merakla izliyor ve onlara hiçbir şekilde zarar vermiyor. Onların mama yemelerini izlemek beni mutlu ediyor diye konuştu.

KEDİSİ İÇİN BIRAKTIĞI MAMALARI KİRPİLER YEDİ
KEDİSİ İÇİN BIRAKTIĞI MAMALARI KİRPİLER YEDİ
KEDİSİ İÇİN BIRAKTIĞI MAMALARI KİRPİLER YEDİ
KEDİSİ İÇİN BIRAKTIĞI MAMALARI KİRPİLER YEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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