Kedinin Yaşam Savaşı Mutlu Bitti

Ordu'da yiyecek bulmak için bir evin balkonuna inen kedi, çamaşır askılığının altında kalınca 3 gün boyunca aç-susuz yaşam mücadelesi verdi.

Fatsa ilçesinde meydana gelen olayda, bir kedi sahiplerinin yurt dışında yaşadığı bir evin balkonuna yiyecek bulmak için çıktı. Bu sırada duvara dayalı halde bulunan çamaşır askılığı çıkan rüzgarın azizliğine uğrayarak kedinin üzerine düştü. Çamaşır askılığının ağırlığının altında kalan ve çıkamayan kedi, üç gün boyunca miyavlayarak yardım istemesine rağmen sesini duyuramadı. Üçüncü günün sonunda karşı binada balkona çıkan bir kadının kedinin durumunu görmesi üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekibine haber verildi. Söz konusu eve itfaiye aracının merdiveni ile çıkan ekipler çamaşır askılığını kaldırarak kediyi kurtardı. - ORDU