Kedinin saldırısına uğrayan güvercini jandarma kurtardı

Kedinin saldırısına uğrayan güvercini jandarma kurtardı Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan olayda, kedinin saldırısına uğrayan güvercini jandarma kurtardı.

Kedinin saldırısına uğrayan güvercini jandarma kurtardı

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan olayda, kedinin saldırısına uğrayan güvercini jandarma kurtardı.

Kısıtlama denetimleri kapsamında sorumluluk bölgelerinde devriye atan jandarma ekipleri, bir parkta kedilerin saldırısına uğrayan güvercini fark edince hemen müdahale etti. Kedilerin elinden son anda kurtarılan güvercini park çeşmesinde su altına tutan jandarma ekibi, güvercinin hayatını kurtardı. Havanında sıcak olduğu İskenderun'da su altında serinleyerek kendine gelen güvercin, jandarma görevlisinin elinden de su içti. Jandarma timleri, doğal yaşamın korunması için gösterdikleri hassasiyetle takdir topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı