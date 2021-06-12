Kedinin mısır yediği anlar sosyal medyada beğeni topladı

Kedinin mısır yediği anlar sosyal medyada beğeni topladı Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sahibinin verdiği haşlanmış mısırı yiyen 'Ekim' isimli kedinin görüntüleri, sosyal medyada beğeni topladı.

Kedinin mısır yediği anlar sosyal medyada beğeni topladı

SAKARYA - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde sahibinin verdiği haşlanmış mısırı yiyen 'Ekim' isimli kedinin görüntüleri, sosyal medyada beğeni topladı.

Serdivan ilçesinde yaşayan Ahsen Akdemir, bir ayağı sakat olan 'Ekim' isimli kedisine haşladığı mısırı uzattı. Kedi, koçandan mısır yerken, Ahsen Akdemir ise, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip, sosyal medyada paylaştı. 'Ekim'in mısır yediği anların görüntüleri, sosyal medyada tebessümle izlenirken, görüntüler beğeni topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı