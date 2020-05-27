Kedinin kertenkeleyle oyunu kamerada
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Kedinin kertenkeleyle oyunu kamerada

Kedinin kertenkeleyle oyunu kamerada Erzincan'da 'Minnoş' isimli kedi, yakaladığı kertenkeleyi yemeyip dakikalarca oyun oynadı.

27.05.2020 08:46 | Son Güncelleme: 27.05.2020 08:51

Kedinin kertenkeleyle oyunu kamerada

ERZİNCAN - Erzincan'da 'Minnoş' isimli kedi, yakaladığı kertenkeleyi yemeyip dakikalarca oyun oynadı.

Erzincan Uluköy'de Kadir Efe Özdemir'e ait ev kedisi bahçede bir kertenkele yakaladı. Kedinin kertenkeleyi yemesi beklenirken durum böyle olmadı. Kertenkeleyi yemeyip patileriyle dakikalarca oyun oynayan kedi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Zaman zaman koşan bazen de ölü taklidi yapan kertenkele 'Minnoş' isimli kedinin adeta oyuncağı oldu. Bir süre daha oynayan kedi daha sonra kertenkeleyi bırakarak kendine başka eğlenceli arayışlar buldu.

Kedinin kertenkeleyle oyunu kamerada

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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