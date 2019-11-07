Kedinin ağzından alınan yavru kumruya 2 saatlik operasyon

07.11.2019 10:26 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:26

İZMİR'de kedinin ağzından yaralı olarak kurtarılan yavru kumru, 2 saatlik ameilyat sonrası sağlığına kavuşarak, doğaya salındı.

Vatandaşlar tarafından yaralı olarak bulunan yavru kumru, Menderes Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekiplerine getirildi. Kedi tarafından vücudu parçalanan ve açık yarası bulunan yavru kumru 2 saat süren operasyonun ardından dikişle yarası kapatılarak, bir süre gözlem altına alındı. Yavru kumru tedavi sürecinin tamamlanması sonrası doğaya bırakıldı. Menderes Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Kayalar, "Kedinin ağzından vatandaşlar tarafından kurtarılan ve açık yarası bulunan yavru kumru hemen ameliyata alındı. Derin ve açık yaralar olduğu için ekiplerimiz zorlu operasyonu başarıyla tamamladı. Hayvan yarasının tamamen iyileşmesiyle doğaya yeniden bırakıldı. Doğadaki tüm canlılar bizim için değerli, onlar için görevimizin başındayız" dedi.

Kaynak: DHA