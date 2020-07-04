Kedinin ağzına takılan olta kancası, vatandaşlar tarafından çıkarıldı Kedinin ağzına takılan olta kancası, vatandaşlar tarafından çıkarıldı Zeytinburnu Limanı'nda balıkçılar barınağında ağzına olta takılan kedi, duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarıldı.

Kedinin ağzına takılan olta kancası, vatandaşlar tarafından çıkarıldı İSTANBUL - Zeytinburnu Limanı'nda balıkçılar barınağında ağzına olta takılan kedi, duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Zeytinburnu Limanı balıkçı barınağında çöpe atılan olta minik kedinin ağzına takıldı. Sahilde yürüyüş yapan Hayata Bağış Derneği Başkanı Hüseyin Yıldırımoğlu minik kedinin ağzına takılan oltayı güçlükle çıkardı. Kaynak: İHA