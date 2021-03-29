Kedili Tekke'nin maskotları çok sevildi
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Kedili Tekke'nin maskotları çok sevildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kedili Tekke'nin maskotları çok sevildi

Tarihi ve kültürel mirası ayağa kaldırmada öncü olan Osmangazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği Kedili Tekke Millet Kıraathanesi'nin maskotları büyük ilgi görüyor.

Tarihi ve kültürel mirası ayağa kaldırmada öncü olan Osmangazi Belediyesi'nin hayata geçirdiği Kedili Tekke Millet Kıraathanesi'nin maskotları büyük ilgi görüyor.

Muradiye Mahallesi'nde 16'ncı yüzyılda Şeyh Ahmed tarafından yaptırılan ve sahiplerinin kedi beslemesi nedeniyle Kediler Tekkesi' olarak anılan tarihi bina, kısa sürede okuyucuların gözde mekanı haline geldi. Kedili Tekke'nin minik maskotları ise vatandaşlar tarafından çok sevildi. İlçedeki sokak hayvanlarının yardımına koşan Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kıraathanedeki kedilerin bakımını üstlendi.

Kedili Tekke'nin hem sosyal ihtiyaca cevap verdiğini hem de sevimli misafirlere ev sahipliği yaptığını belirten Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "İlmin tecrübeyle harmanlandığı, çayın, kahvenin ve sohbetin anlam bulduğu kıraathanemizde vatandaşlarımız, zamanlarını verimli geçiriyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçedeki can dostların yanı sıra buradaki kedilerin de tedavilerini üstleniyor. Ekiplerimiz, ayrıca kedi evlerine düzenli olarak mama ve su bırakıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle tedbirin üst seviyede tutulduğu Kedili Tekke, 7'den 77'ye tüm okuyucularını bekliyor" dedi.

Başkan Dündar, aynı zamanda 29 Mart ile 4 Nisan tarihleri arasında kutlanan 57'nci 'Kütüphane Haftası' dolayısıyla bütün vatandaşları Osmangazi Belediyesi bünyesinde yer alan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi, Hüdavendigar Sosyal Gelişim Merkezi, Emek Bilgi Evi, Demirtaş Kültür Merkezi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ve Pınarbaşı Nilüfer Hatun Kütüphanelerine davet etti. - BURSA

Kedili Tekke'nin maskotları çok sevildi
Kedili Tekke'nin maskotları çok sevildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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