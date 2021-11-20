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Kedili Tekke Millet Kıraathanesi okurların ilgisini çekiyor

İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Haberler | Yerel

Kedili Tekke Millet Kıraathanesi okurların ilgisini çekiyor Hem Kütüphane hem kedi evi Osmangazi Belediyesi'nin önemli projelerinden biri olan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

BURSA (İHA) - Kedili Tekke Millet Kıraathanesi okurların ilgisini çekiyor

Hem Kütüphane hem kedi evi

BURSA - Osmangazi Belediyesi'nin önemli projelerinden biri olan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Millet Kıraathanesi projesinin Bursa'daki ilk örneği olan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi, zengin kütüphanesiyle kısa sürede okuyucuların gözde mekanı haline geldi. Muradiye Mahallesi'nde 16'ncı yüzyılda Şeyh Ahmed tarafından yaptırılan tarihi binaya Osmangazi Belediyesi yeniden hayat verdi. İlmin tecrübeyle harmanlandığı, çayın, kahvenin ve sohbetin anlam bulduğu kıraathanenin sevimli maskotlarını ise vatandaşlar çok sevdi.

İlçedeki sokak hayvanlarının yardımına koşan Osmangazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kıraathanedeki kedilerin bakımını da üstlendi. Gelen misafirlere kek, çay, kahve ikramlarının yapıldığı Kedili Tekke'de zamanlarını verimli geçiren vatandaşlar, kıraathanenin milli kültür ve misafirperverliğin yaşatıldığı önemli bir mekan olduğuna dikkat çekti.

Kedili Tekke Millet Kıraathanesi okurların ilgisini çekiyor

Kedili Tekke Millet Kıraathanesi okurların ilgisini çekiyor

Kedili Tekke Millet Kıraathanesi okurların ilgisini çekiyor

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İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur - Son Dakika Haberleri

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